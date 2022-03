Jogador morre após ser espancado em porta de boate em Portugal

O jogador português Hugo Ribeiro morreu nesta terça-feira (8), aos 21 anos. Ele estava internado em um hospital de Braga, no norte do país, após ser violentamente espancado na saída de uma boate, mas não resistiu aos ferimentos. A notícia foi confirmada pelo Vilanovense, clube por onde o atacante teve passagem recente.

"É com enorme tristeza que tivemos conhecimento do falecimento do nosso ex-atleta de sub-23, Hugo Ribeiro. Endereçamos os nossos sentimentos à sua família e amigos. Desejamos que todos encontrem as forças necessárias para ultrapassar este momento de dor. Paz à sua alma", publicou o Vilanovense, nas redes sociais.

Hugo, que também defendeu as equipes de Leixões e Rio Ave, deu entrada no hospital no último domingo (6), após ser espancado na discoteca Satélite Clube, que fica na cidade de Famalicão. As autoridades de Portugal ainda estão investigando o crime e não há suspeitos identificados até o momento.