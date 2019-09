Jogador morre em campo durante jogo do Intermunicipal baiano

O jogador Rodrigo Itiúba, da seleção de Campo Formoso, morreu no último domingo (29) durante uma partida do Campeonato Intermunicpal 2019, contra o Piritiba, na casa do adversário. O atleta de 22 anos caiu no campo durante o segundo tempo do jogo, válido pela volta da segunda fase do torneio.

Rodrigo Severo dos Santos começou entre os reservas e tinha entrado nas quatro linhas poucos minutos antes do episódio. Ele foi socorrido e levado em uma ambulância para o Hospital Carlos Ayres, mas não resistiu.

A partida continuou após a saída de campo do jogador - a notícia da morte dele só chegou após o apito final. O resultado terminou em empate sem gols. Como tinha vencido o jogo de ida por 4x0, a seleção de Campo Formoso avançou à terceira fase do Intermunicipal.

Pela tabela da competição, o time já tem compromisso no próximo domingo (6), às 15h, quando encara, pelo jogo de ida da terceira fase, o Serra Preta, em casa.