Jogador perde gol incrível após driblar 3 rivais e viraliza; veja

A vitória sobre o São Bento por 2x0, no Canindé, deu à Portuguesa o título da Série A2 do Campeonato Paulista. Mas, por pouco, poderia ter rendido também a chance do lateral-esquerdo Eduardo Diniz em disputar o prêmio Puskas de gol mais bonito da temporada. Mas a incrível jogada foi desperdiçada após uma finalização bizarra.

O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo da partida, válida pelo jogo de volta da final do torneio. Aos 47 minutos da etapa, Eduardo Diniz roubou a bola ainda no campo de defesa e disparou em velocidade. Demonstrando muita habilidade, o jogador fez fila na marcação, driblando três marcadores, incluindo o goleiro.

No fim, o lateral pegou mal e, mesmo com o gol aberto, conseguiu isolar. O erro inacreditável, porém, não foi capaz de estragar a festa dos mais de 12 mil torcedores presentes no Canindé. Com a vitória, a Portuguesa garantiu o título da Série A2 Paulista. Na ida, em Sorocaba, as equipes empataram em 1x1.

