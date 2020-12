Jogador pode ser punido por abaixar calção e mostrar demais após gol; vídeo

O jogador Raúl Bobadilla, atacante do Guaraní-PAR, se empolgou demais após marcar o terceiro gol da vitória por 3 a 1 contra o Libertad e quase mostrou as partes íntimas durante a partida. A empolgação do jogador de 33 anos durante a partida no dia 23 pode custar caro.

Após marcar o gol, o jogador tirou a camisa e abaixou o calção diante das câmeras. Abraçado pelos companheiros, o jogador em seguida volta a vestir o uniforme. O árbitro não relatou na súmula do jogo o incidente.

Dr. Raúl Prono, Tribunal Disciplinario de la APF: "Abrimos un sumario en contra de Raúl Bobadilla, ya notificamos al jugador" #PeligroDeGol por @ABCTVpy pic.twitter.com/pCxXgvj2Xc — Bruno Pont (@BrunoPont) December 29, 2020

Porém, o Tribunal de Disciplina da Associação Paraguaia de Futebol abriu uma investigação na última segunda-feira para avaliar a punição a Bobadilha após o caso ganhar repercussão na imprensa e nas redes sociais. O jogador pode ser multado ou levar uma suspensão.

Bobadilla diz que se arrependeu em entrevista à rádio ABC Cardinal depois da partida contra o Libertad

"Me arrependo da minha comemoração, espero que minha mulher não tenha visto, porque ela vai brigar comigo. Minha calça abaixou um pouco. Que minha mulher fique tranquila, porque é tudo para ela", declarou Bobadilla.