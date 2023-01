Jogador promove festa infantil para filho com tema 'narcotráfico'

O zagueiro Julio César 'Cata' Domínguez, que defende o Cruz Azul, do México, está sendo duramente criticado nas redes sociais por uma festa infantil. O jogador organizou uma comemoração pelo aniversário de um dos filhos, que é menor de idade, e escolheu como tema 'narcotráfico'.

O próprio jogador postou fotos da festa no Instagram. Nas imagens, várias crianças aparecem com armas de brinquedo, além de usarem bonés com com as letras JGL, alusivos a Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Ele é um dos narcotraficantes mais famosos do México, fundador do Cartel de Sinaloa.

A publicação de Domínguez aconteceu dias após a prisão de Ovidio Guzmán, filho de El Chapo, em Sinala. A captura do 'El Ratón' causou uma onda de violência na região, com bloqueios e tiroteios entre as forças de seguranças e membros do crime organizado. Até a última sexta-feira (6), ao menos 29 pessoas haviam morrido nos confrontos.

Após a repercussão negativa, Domínguez divulgou uma carta pedindo desculpas. Ele também apagou as imagens da festa no Instagram.

"Peço sinceras desculpas pelas imagens divulgadas em minhas redes sociais em relação a uma festa infantil. Reconheço que elas não contribuem para criar uma melhor impressão do México e que nem eu nem minha família promovemos ou justificamos qualquer tipo de violência", escreveu.

A publicação do jogador teria violado o Código de Ética da Federação Mexicana de Futebol. Nas fotos postadas pelo zagueiro, é possível ver que companheiros de elenco do Cruz Azul compareceram à festa.

Na noite do último domingo (8), o time enfrentou o Tijuana pelo Campeonato Mexicano, e Domínguez não foi relacionado. Ao fim da partida, o treinador Raúl Gutiérrez se recusou a falar sobre o assunto.