Jogador quase é atingido por torcedores após arquibancada ceder

Um grande susto aconteceu após uma partida da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Minutos após o jogo entre o Philadelphia Eagles e Washington Football Team, a arquibancada cedeu e, por pouco, o acidente não vitimou o quarterback Jalen Hurts.

Tudo começou quando o jogador, ao final do jogo, caminhava em direção ao túnel que leva aos vestiários do estádio FeDex Field, no estado de Maryland. Vários torcedores se esticaram para cumprimentar o quarterback, mas o guarda-corpo não aguentou o peso e cedeu, levando as pessoas uma queda de cerca de 1,5 metro.

Apesar do colapso, ninguém se feriu gravemente. O próprio Hurts, que é o o principal jogador do Philadelphia Eagles, ajudou os fãs a se levantarem, e ainda posou para fotos depois da queda.

"Estou feliz que todos estejam protegidos. Isso é uma loucura. Foi uma situação realmente perigosa. Estou tão feliz que todos se recuperaram, ao que parece. São fãs apaixonados dos Eagles. Eu adoro isso", disse o jogador.

O acidente aconteceu em uma área da arquibancada destinada para o acesso de deficientes físicos, com capacidade para seis pessoas em cadeiras de roda e mais seis acompanhantes. Porém, nessa área, o corrimão não é tão firme, o que explicaria a queda.

Pouco antes, os Eagles haviam vencido o Washington por 20 a 16.