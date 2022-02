Jogador ucraniano pede paz e é demitido do Zenit, clube da Rússia

O zagueiro Yaroslav Rakitskiy, de 32 anos, era um dos cinco jogadores nascidos na Ucrânia que atuavam na Rússia. Não mais. Ele foi demitido do Zenit, clube da cidade de São Petersburgo, depois de pedir nas redes sociais o fim do conflito entre os dois países.

O atleta havia postado, no Instagram, a foto de sua bandeira, com a legenda: "Sou ucraniano!". Além disso, incluiu na postagem as hashtags 'Paz na Ucrânia' e 'Pare a guerra'.

Vale mencionar que o Zenit tem como sócio majoritário a Gazprom, que é uma empresa estatal de energia com parte das ações privatizadas. Além disso, a equipe tem como torcedor o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Yaroslav Rakitskiy estava no Zenit desde 2019 e, desde então, vinha sendo titular da equipe. Ao todo, o zagueiro - que foi revelado em 2009 pelo Shakhtar Donestk, da Ucrânia - fez 108 partidas pelo clube russo, com sete gols marcados.

O jogador porém, foi deixado no banco no empate em 0x0 com o Betis, em Sevilha, na quinta-feira (24), pela Liga Europa. Antes da invasão da Rússia à Ucrânia, o zagueiro havia sido titular em todos os sete jogos do torneio europeu na temporada.

Com a demissão de Rakitskiy, há agora quatro jogadores ucranianos atuando no futebol russo: Ivan Ordets (Dynamo), Artem Polyarus (Akhmat Grozny), Dmytro Ivanisenya (Krylya Sovetov) e Denys Kulakov (Ural Yekaterinburg).