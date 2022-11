Jogadores chegam ao Catar para Copa; brasileiros serão os últimos

O Catar começou a receber as primeiras seleções que disputarão a Copa do Mundo. Jogadores dos Estados Unidos e do Japão já desembarcaram em Doha, na última quinta-feira (10). O Brasil, por sua vez, será a última equipe a aportar no país do Oriente Médio, de acordo com a programação divulgada pela Fifa.

A Seleção só chegará ao Catar no dia 19, às 16h20 (pelo horário de Brasília, 22h20 hora local). Vale lembrar que a competição começará no dia 20, mas a estreia dos canarinhos só acontecerá no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, pelo Grupo G. Depois, a equipe enfrentará a Suíça, dia 28, e Camarões, dia 2 de dezembro.

O Japão estreará um dia antes do Brasil, 23, contra a Alemanha, mas já tem seus primeiros representantes presentes em Doha. A seleção, porém, não está completa - o restante do grupo só desembarcará no país do Oriente Médio em outras duas datas, dias 14 e 18. Os japoneses também vão enfrentar a Espanha e a Costa Rica, pelo Grupo E.

Já a delegação dos Estados Unidos aportou no Catar completa, sob o comando do técnico Gregg Berhalter. A seleção americana está no Grupo B, e joga a primeira partida no dia 21, contra o País de Gales. Os outros rivais são Inglaterra e Irã.

"Nós acreditamos que temos um grupo talentoso, um time com espírito forte e que está preparado para competir. Estamos extremamente orgulhosos e honrados de representar os Estados Unidos e de receber o incrível apoio dos nossos fãs no Catar", disse o técnico do 'Team USA'.

Na mesma data do Brasil, chegarão outras três seleções, sendo duas rivais do Grupo G. A seleção de Camarões pousa às 11h30 (horário de Brasília, 17h30 hora local) do dia 19, seguida pela Sérvia e Uruguai. Já a Suíça está prevista para chegar no dia 14.

França e Argentina, que estão entre as favoritas ao título, devem aportar no Catar no mesmo dia: 16. Já a Alemanha e Espanha, que estão na mesma chave, desembarcam no dia seguinte.