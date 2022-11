Jogadores da França são acordados por alarme de incêndio do hotel

Os jogadores da seleção francesa levaram um susto na madrugada desta sexta-feira (25). Por volta das 3h (horário local), a delegação foi acordada pelo alarme de incêndio do hotel em que estão hospedados no Catar.

De acordo com o site francês "RMC Sports", tudo não passou de um alarme falso. Após ter sido constatado que não havia fogo no hotel, os jogadores voltaram a descansar.

Essa não é a primeira vez que uma seleção passa por essa situação no Catar. No último dia 20, a delegação de Gana foi surpreendida com o alarme de incêndio do hotel. O Corpo de Bombeiros do Catar foi chamado e após inspeção os quartos foram liberados.

A França lidera o grupo D da Copa do Mundo. Neste sábado, os atuais campeões do mundo enfrentam a Dinamarca, às 13h (horário de Brasília).