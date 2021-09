Jogadores de time colombiano cheiram 'pó mágico' em campo; veja

Uma cena curiosa aconteceu durante o jogo do Junior Barranquilla contra o Atlético Huila, na última quarta-feira (23). No segundo tempo da partida, o meia Fabián Ángel saiu do banco de reservas e compartilhou um 'pó mágico' com outros jogadores em campo.

O atleta substituiu Larry Vásquez e, assim que entrou no gramado, cheirou uma substância que estava em suas mãos. Em seguida, deu um pouco para Willer Ditta, zagueiro da equipe, que repetiu o gesto do colega.

A estratégia parece ter dado certo: em menos de 25 minutos, o Junior Barranquilla fez três gols - o último marcado por Ditta - e garantiu a vitória em casa, por 3x0, pelo Campeonato Colombiano.

Depois de ver a imagem circulando nas redes sociais, Fabián Ángel esclareceu a situação. O jogador disse que o produto, que ele chamou de 'veneno', serve para "abrir as vias nasais e respirar melhor".

"Esclareço, a respeito do vídeo que circula nas redes: é um produto que serve para abrir as narinas e desobstruir os pulmões para respirar melhor. 'O veneno' (risos). Meu povo, 3 pontos importantes. Vamos, Junior", escreveu, no Instagram.