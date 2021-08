Jogadores deitam no campo para evitar ataque de abelhas em partida

A partida entre Palmas e Guarany de Sobral, pela 12ª rodada da fase de grupos da Série D, teve uma cena inusitada. Durante o primeiro tempo, os jogadores deitaram no gramado do estádio Nilton Santos, em Palmas (TO), e permaneceram por um tempo desta forma. A ação foi para evitar um possível ataque de abelhas.

A ação aconteceu por volta dos 43 minutos do primeiro tempo do jogo, realizado no último sábado (21). Vários atletas se deitam no gramado e esperam a passagem do enxame de abelhas.

O duelo terminou com vitória do Guarany de Sobral por 2x0. Os dois gols foram marcados por Daniel Passira, aos 17 minutos do primeiro tempo e aos 39 da etapa final. Com o resultado, o Cacique do Vale chegou ao terceiro triunfo consecutivo, e se tornou líder isolado do Grupo A2, com 25 pontos. O time já está garantido na próxima fase do torneio.