Jogadores do Atlético-PB pulam do 1º andar para fugir de incêndio

Jogadores do Atlético-PB passaram por um grande susto nesta segunda-feira (28). A sede do clube, em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, pegou fogo após o vazamento de um botijão de gás e, para fugir das chamas, os atletas pularam do primeiro andar. As informações são do Globoesporte.com.

O incêndio aconteceu por volta de 12h, na área da cozinha e do refeitório do local. Os jogadores já haviam completado o primeiro período de treinos do dia e descansavam para a segunda parte das atividades. Mais de 20 pessoas, entre atletas, funcionários e dirigentes, estavam na sede do Atlético-PB.

Segundo o volante Pêu, o pânico foi grande e, assim que perceberam as chamas, as pessoas quebraram as janelas do espaço, no primeiro andar, e saltaram para o térreo.

Em nota, o Atlético-PB divulgou que nenhum jogador se lesionou e informou que os atletas foram deslocados para um hotel da cidade. Ainda de acordo com o clube, uma equipe do Corpo de Bombeiros controlou o incêndio.

O time se prepara para enfrentar o Floresta, pela terceira rodada da Série D do Brasileirão. O jogo está marcado para quinta-feira (1º), às 15h30, no estádio Domingão, na cidade de Horizonte, no Ceará.