Jogadores do Bahia e Vitória se unem em campanha contra a fome

Jogadores do Bahia e do Vitória se uniram neste período junino para ajudar a combater a fome. Os times entraram na ação de arrecadação de alimentos para a campanha Mães da Favela Futebol Clube. Daniel e Edson, do Esquadrão, e Samuel e Raul Prata, do Leão, já gravaram vídeos apoiando o projeto.

Os jogadores da dupla BAVI estão apoiando a campanha Mães da Favela Futebol Clube, que arrecada doações de alimentos não perecíveis no drive thru São João Solidário. A ação acontece de 21 a 27 de junho em oito shoppings de Salvador... pic.twitter.com/AVp56JUk8o — ECVitória (@ECVitoria) June 21, 2021

A proposta é ajudar mais de 4 mil mulheres em condição de vulnerabilidade. As doações dos alimentos não perecíveis são arrecadadas no drive thru São João Solidário, promovido pela Rede Bahia, pela Prefeitura Municipal de Salvador e CUFA Bahia. A ação acontece de 21 a 27 de junho em oito shoppings de Salvador.

Os pontos de coleta drive thru serão instalados nos shoppings da Bahia (estacionamento I1), Salvador (G1), Salvador Norte (G1), Barra (G2 Oeste) e Bela Vista (GO).

Haverá ainda pontos de coleta dentro do Itaigara (no Mall), Center Lapa (na Vila Junina) e do Piedade (no L2, próximo à saída da Estação Nova Lapa). É importante checar o horário de funcionamento de cada local antes de ir fazer a doação.

SERVIÇO:

O quê: São João Solidário

O que doar: alimentos não perecíveis

Quando: de 21 a 27 de junho

Onde: drive thru dos shoppings da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Barra e Bela Vista; e em pontos de coleta do Center Lapa, Itaigara e Piedade