Jogadores do Bahia mandam recado para a torcida nas redes sociais

Uma mensagem séria, porém cheia de fofura. Com um sorriso largo no rosto, o pequeno Théo, de três anos, ajudou o papai a alertar os torcedores do Bahia sobre a importância do isolamento no combate à pandemia do novo coronavírus. O atacante Élber gravou um vídeo ao lado do filho e da esposa Letícia para chamar a atenção quanto à recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para que os cidadãos permaneçam em casa.

Com cartazes confeccionados à mão, os três passaram o seguinte recado: "O papai viaja muito para jogar pelo Bahia. Hoje só venceremos esse "jogo" ficando juntos em casa! Espero rever toda a nação Tricolor em breve. Estar junto nesse momento, é ficar isolado! Vai passar". O vídeo foi postado na conta oficial do Bahia no Twitter.

O goleiro Anderson também gravou um vídeo. "Queria mandar um recado para vocês se cuidarem, ficar em casa. Já em casa na quarentena desde terça-feira. Estou trabalhando em casa com minha esposa me ajudando e o treinador de goleiros Rogério me passando os treinos para que quando tudo se normalizar e o coronavírus sumir de vez, a gente esteja saudável. Vamos ficar em casa, porque nas quartas de final da Copa do Nordeste e no mata-mata da Copa Sul-Americana a gente precisa de vocês juntos lotando a Arena Fonte Nova", afirmou o jogador do Bahia, que aparece na gravação se exercitando em uma bicicleta ergométrica.

O Bahia interrompeu totalmente as atividades no centro de treinamento Evaristo de Macedo desde a última quarta-feira (18). As competições que disputa - Copa do Nordeste, Sul-Americana e Campeonato Baiano - estão suspensas por tempo indeterminado.