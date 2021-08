Jogadores do Bahia se despedem de Dado: 'Obrigado por tudo'

Horas depois do Bahia ter anunciado a demissão do técnico Dado Cavalcanti, os jogadores se despediram do treinador. Nas redes sociais, os atletas manifestaram apoio ao agora ex-comandante. Atletas como o atacante Rossi e Gilberto desejaram sucesso ao treinador na sequência da carreira.

"O quão importante é o treinador na vida de um atleta. Nossa primeira conversa ainda na base do Santa Cruz, você me orientou e mostrou com sua história o que poderia acontecer caso eu tomasse uma decisão errada. Passou alguns anos e estávamos vivendo e convivendo um dos melhores momento da minha carreira e sob o seu comando. Eu só tenho que agradecer a Deus por tê-lo colocado no meu caminho e que ele siga te abençoando grandiosamente", disse Gilberto.

Já Matheus Bahia agradeceu pelas oportunidades que recebeu de Dado no clube. "Gratidão! Obrigado por ter confiado no meu trabalho, por todas as oportunidades, por ter mudado a minha vida. Que deus abençoe a sua vida, paizão", escreveu o lateral.

Apesar das poucas chances no time principal, o volante Raniele foi mais um que se despediu do técnico. "Obrigado por tudo, chefe. Oportunidades, ensinamentos, conselhos, cobranças... Você me ajudou demais! Desejo o melhor pra sua carreira sempre. Deus abençoe!"

Dado Cavalcanti foi demitido do Bahia nesta terça-feira (17). O treinador não resistiu ao momento ruim do Esquadrão, que não vence há seis partidas na Série A.