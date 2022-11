Jogadores do Brasil recebem familiares na concentração em Doha

Um dia depois da estreia com vitória por 2x0 sobre a Sérvia na Copa do Mundo, os jogadores da Seleção Brasileira receberam familiares e convidados no hotel em que estão hospedados no Catar. Foi a primeira visita no local desde o início do Mundial.

Cada jogador pôde convidar até cinco pessoas. Os familiares e amigos chegaram ao hotel por volta das 20h (14h no Brasil). Nas redes sociais, alguns atletas compartilharam fotos do encontro.

Familiares do atacante Pedro estiveram na concentração da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Mais cedo, o elenco brasileiro voltou aos treinos em Doha. Vetados da primeira fase da primeira fase da Copa, o lateral Danilo e o atacante Neymar ficaram em tratamento médico.

Lucas Paquetá, Alisson e Antony foram poupados da atividade. O Brasil volta a entrar em campo na Copa do Mundo nesta segunda-feira (28), às 13h, contra a Suíça, pela segunda rodada do grupo G.