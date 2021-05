Jogadores do Sport dançam 'tchaki tchaki' em homenagem a Gil

Após Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, ser alvo de homofobia por conselheiros do Sport, o clube decidiu prestar homenagens ao ex-BBB. Neste domingo (16), os jogadores entraram em campo na final do Campeonato Pernambucano vestindo camisas com o nome de Gil. Além disso, os atletas fizeram a famosa dança do economista.

Após abrir o placar sobre o Náutico, aos 35 minutos, o atacante Everaldo puxou os movimentos do 'tchaki tchaki' de Gil, ao lado de Tréllez e Neílton. Gilberto, inclusive, comemorou o gol do Sport nas redes sociais. A partida, contra o Náutico, na Arena de Pernambuco, terminou empatada em 1x1. A volta será no dia 23, às 16h.

TEVE GOL DO LEÃO E TEVE THACKI THACKI. Everaldo abriu o placar no primeiro jogo do Campeonato Pernambucano! #PeloSportTodos #FinalPE pic.twitter.com/vPSACKna8q — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 16, 2021

As homenagens ao participante do Big Brother Brasil 21 e torcedor do Sport começaram antes da bola rolar, quando a equipe entrou em campo vestindo camisas personalizadas. Os nomes dos jogadores apareceram escritos com um 'do Vigor' em seguida. Segundo o Sport, as peças serão vendidas e o dinheiro arrecadado ao Instituto Boa Vista, ONG de pautas LGBTQIA+.

Além disso, os atletas entraram em campo com uma faixa dizendo "Não à homofobia". Além disso, o capitão e lateral-direito Patric utilizou uma braçadeira que carrega as cores da bandeira LGBTQIA+.

Jogadores do Sport entraram em campo com camisas em homenagem a Gil do Vigor

(Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife)

Durante a participação no Big Brother Brasil, Gil fez várias vezes o 'tchaki tchaki'. Ele repetiu a dança durante a visita à Ilha do Retiro, na semana passada. Na sexta-feira (14), vazaram áudios dos conselheiros Flávio Koury e Renan Valeriano, com críticas em tom homofóbico.

Responsável por vazar os áudios, o também conselheiro Romero Albuquerque pediu a exclusão de Flávio Koury do quadro de sócios do clube. O processo ainda passará pela comissão de ética do Conselho Deliberativo.