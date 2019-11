Jogadores do Vitória lamentam gols perdidos contra o América-MG

A lei do silêncio dos jogadores do Vitória está, aos poucos, se quebrando. Protestando contra os salários atrasados, ninguém se manifestou após o empate em 2x2 contra o CRB, no Barradão. Nesta sexta-feira (15), após a derrota para o América-MG, a maioria dos ateltas se recusou a falar com a imprensa, mas três jogadores aceitaram se pronunciar: o capitão do time, Everton Sena, o meia Felipe Gedoz e o lateral-direito Matheus Rocha.

Autor do golaço que igualou o placar no segundo tempo, Matheus Rocha afirmou que trocaria a pintura pelos três pontos perdidos no jogo. O lateral enfrentou o Coelho porque o titular do setor, Van, cumpriu suspensão.

"Infelizmente a gente não conseguiu [ganhar]. Temos dois jogos importantes [contra Operário e Coritiba] para conseguir nossos objetivos e espero que a gente possa pontuar neles para sair dessa situação", afirmou Matheus Rocha.

A derrota deixou um sabor muito amargo na boca dos jogadores do Leão. Uma boa parte dos atletas saiu muito chateada do gramado da Arena Independência. O meia Felipe Gedoz foi um deles e se limitou a afirmar que o América foi feliz nas oportunidades que criou, diferente do Vitória.

De fato, menos de 50% das finalizações do Vitória no jogo foram na direção da meta de Aírton. O Vitória chutou oito vezes ao gol, mas apenas três obrigaram o goleiro do América a trabalhar. Quando a partida já estava 2x1, Wesley ainda colocou uma bola na trave.

"Tivemos duas chances no segundo tempo que poderiam nos deixar com 3x2 no placar. Mas não pode se abater, é bola pra frente", afirmou Everton Sena.

O Vitória pode ser ultrapassado por duas equipes ainda nesta rodada. Além do Guarani, que tem 41 pontos e joga no próximo sábado (16), contra o Operário, o Oeste, que tem 40 pontos, também pode passar o Leão se vencer o Coritiba no mesmo dia que o Bugre. A diferença para a zona de rebaixamento ainda é de sete pontos, mas pode cair para quatro em caso de vitória do Londrina, que enfrenta o Botafogo-SP, em casa, no próximo sábado (16).