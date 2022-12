Jogadores homenageiam Pelé após goleada sobre a Coreia do Sul

A goleada do Brasil por 4x1 sobre a Coreia do Sul valeu a classificação brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo e ficou marcada por uma homenagem dos jogadores da Seleção Brasileira ao ídolo Pelé.

Após a partida, os atletas se reuniram no centro do campo do estádio 974 e exibiram uma faixa com o nome e a foto do Rei. Pelé está internado em um hospital de São Paulo desde a última terça-feira.

Um pouco antes, a torcida do Brasil no Catar também fez homenagem ao ex-jogador três vezes campeão do Mundo pela Seleção. Um grande bandeirão com a foto de Pelé foi exibido no estádio.

Antes do jogo, Pelé usou as redes sociais para demonstrar apoio ao Brasil e disse que acompanharia o jogo do hospital. O Brasil volta a entrar em campo na Copa do Mundo na próxima sexta-feira (12), contra a Croácia, pelas quartas de final.