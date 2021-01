'Jogo com cara de Bahia', diz Dado sobre triunfo contra Corinthians

O triunfo do Bahia sobre o Corinthians, por 2x1, na noite desta quinta-feira (28), na Fonte Nova, amenizou a situação do Esquadrão no Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o tricolor igualou Sport e Fortaleza em pontuação, mas ultrapassou o rival cearense no número de vitórias e saiu da zona de rebaixamento.

Após a partida, o técnico Dado Cavalcanti vibrou com o resultado. Ele destacou a eficiência do ataque para aproveitar as chances criadas e afirmou que a equipe fez um jogo com cara de Bahia.

“Não foi só esse jogo que nós fizemos com cara de Bahia. Não podemos mascarar a performance com o resultado, mas hoje tivemos a agressividade para marcar alto, para subir fazendo gols. Fizemos jogos com mais chegadas na frente, mas o gol não aconteceu. Hoje finalizamos menos, mas fomos mais efetivos. Soubemos sofrer no final do jogo, baixamos as linhas, sobrou aos Corinthians um jogo aéreo, quase sempre levaram vantagem, mas nós tivemos a competência de não levar o gol”, analisou Dado.

Dado pontuou ainda que nesse momento do campeonato o resultado acaba sendo mais importante e disse que atuação diante do alvinegro foi uma boa resposta ao desempenho apresentado no segundo tempo da derrota para o Sport, no último domingo (24), no Recife.

“O mais importante foi a volta por cima do segundo tempo trágico que tivemos contra o Sport. Os jogadores entenderam o que nos faltou naquela oportunidade e não deixou faltar hoje. A entrega dos jogadores foi importante”, disse o treinador.

O comandante do Bahia ainda avaliou o retorno de Lucas Fonseca, que voltou a atuar depois de mais de dois meses fora da equipe. Segundo ele, Lucas ainda não aguenta jogar a partida inteira, mas contribuiu positivamente com o resultado.

“Uma atuação segura. Lucas trouxe segurança aos companheiros, ficou em campo até onde deu, nós ficamos felizes pelo triunfo no retorno dele, o que vai dar mais confiança para ele fazer um jogo ainda melhor no domingo”, finalizou.

O próximo compromisso do tricolor será no domingo (31), quando enfrentará o Vasco, às 16h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida será um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que o time carioca soma 36 pontos e está na 14ª colocação.