Jogo da Copa do Brasil é adiado após morte em avião

A partida entre Atlético de Alagoinhas e Botafogo-PB pela Copa do Brasil foi adiada pela Confederação Brasilera de Futebol (CBF). O duelo válido pela primeira fase do torneio nacional estava marcado inicialmente para esta quarta-feira (5), às 20h30, no estádio Carneirão, mas precisou ser remarcada porque a delegação paraibana não conseguiu viajar para a cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia.

O vôo que levaria jogadores e comissão técnica do Botafogo-PB não ocorreu porque um passageiro morreu dentro da aeronave ainda no Rio de Janeiro. Os trâmites legais necessários em situações como essa fizeram com que o voo para João Pessoa, na Paraíba, fosse cancelado.

A partida foi remarcada para a próxima quarta-feira (12), também às 20h30. Nessa data, o Botafogo-PB já tinha um jogo agendado, contra o Sousa, pelo Campeonato Paraibano, mas a Federação Paraibana de Futebol (FPF) vai adiar o duelo estadual.