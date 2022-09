Jogo da Discórdia do BBB 23 é cortado e passará por mudanças; saiba mais

O Big Brother Brasil 23 nem chegou ainda, mas suas mudanças já são visíveis. Depois do valor que pode aumentar para R$ 2 milhões, a Globo vai mudar, também, no Jogo da Discórdia, o game que mais mexe com o público e os participantes.

Segundo informações do site Notícias da TV, a próxima edição vai continuar com a dinâmica, mas mostrando apenas o começo do jogo no ao vivo, deixando o restante da brincadeira para o Globoplay e Multishow.

A principal reclamação foi, justamente, o horário que a dinâmica acaba, já que vários outros programas sofrem com atrasos, como ocorreu este ano com o Jornal da Globo e outras programações da grade. Outro que sofreu bastante foi o Conversa com Bial, que já chegou a ser exibido às 3 da manhã, horário completamente fora do normal para os padrões do programa.

O BBB 23 está previsto para estrear no dia 16 de janeiro e alguns nomes já estão sendo sondados, como Yasmin Brunet, que repercutiu em 2022 com o fim do seu casamento com Gabriel Medina. Outro nome que pode ocupar o grupo do Camarote é a cantora Wanessa Camargo, que gerou entretenimento para os fãs após retornar com Dado Dolabella, seu grande amor dos anos 2000.