Jogo do acesso: Bahia x Guarani tem mais de 35 mil ingressos vendidos

A despedida do Bahia da Fonte Nova na temporada promete ser de casa cheia. De acordo com parcial divulgada pelo tricolor nesta terça-feira (25), mais de 35 mil ingressos foram vendidos para o confronto com o Guarani, marcado para a sexta-feira (28), às 19h. O duelo vale o acesso do Esquadrão à Série A.

A comercialização dos ingressos teve início nesta segunda-feira (24). No primeiro dia, a venda foi exclusiva para os sócios do clube. A partir de hoje, o público geral pode garantir as entradas através do site da Fonte Nova, na bilheteria Sul do estádio ou nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

Para chegar aos 35 mil ingressos, o Bahia leva em consideração os sócios com acesso garantido e os bilhetes vendidos de forma avulsa. Diante do Vila Nova, no último sábado, mais de 48 mil pessoas estiveram na Fonte Nova.

Para garantir o acesso já na sexta-feira, o Bahia precisa apenas vencer o Guarani. Em caso de empate, o tricolor terá que torcer por tropeço do Sport contra o Operário e empate entre Londrina e Ituano (confira aqui todos os cenários que colocam o Esquadrão na primeira divisão).

Confira a programação de vendas:

TERÇA, QUARTA E QUINTA (25, 26 e 27)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SEXTA (28)

Internet – Até 19h

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 16h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 16h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 16h