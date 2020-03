Jogo do PSG contra Strasbourg é adiado por causa do coronavírus

O Paris Saint-Germain e o Strasbourg não se encontrarão mais neste fim de semana. A Liga Francesa de Futebol anunciou nesta sexta-feira (6) o adiamento da partida, que aconteceria neste sábado (7), às 13h30, no estádio La Meinau. A mudança foi por causa da epidemia mundial do novo coronavírus (Covid-19) - e não foi divulgada ainda uma nova data.

Como o mando de campo é do Strasbourg, o encontro seria na região da Alsácia, em Estrasburgo, uma das mais atingidas pelo surto na França. O país registrou 613 casos de pessoas infectadas, com nove mortes.

???????? Após um decreto da prefeitura da região de Grand Est e Bas-Rhin relativo à propagação do COVID-19, a partida entre Racing Club de Strasbourg e Paris Saint-Germain estava prevista inicialmente para este sábado, 7 de março de 2020 às 17h30 foi adiada. #RCSAPSG — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) March 6, 2020

O PSG é o atual líder do Campeonato Francês, com 68 pontos em 27 jogos, somados com 22 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Está a 12 pontos na frente do segundo colocado, o Olympique de Marselha, com 56. Faltam 11 rodadas para o fim da competição.

O Covid-19 já vem alterando o calendário do esporte mundial. Como a Maratona de Paris, que aconteceria no dia 5 de abril e foi adiada para 18 de outubro; o GP da China, que seria disputado no fim de semana entre os dias 17 e 19 de abril, em Xangai; e o Pré-Olímpico de basquete 3x3, que rolaria entre 18 e 23 de março, na Índia - os dois últimos ainda não tiveram novas datas divulgadas.

Na Itália, país mais atingido pela epidemia do coronavírus fora da Ásia, um decreto federal estabeleceu que não haja público em eventos esportivos até o dia 3 de abril.