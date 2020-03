Jogo do Vitória no Barradão está mantido neste domingo (15)

Na contramão dos cancelamentos que vão paralisar a agenda esportiva este fim de semana, o Vitória manteve o jogo que acontece neste domingo (15), às 15h30, no Barradão. O rubro-negro enfrenta o River pela Copa do Nordeste e já pode garantir a classificação nas quartas de final, a depender da combinação dos resultados.

Para isso, é fundamental fazer o dever de casa e vencer o River. O segundo passo é torcer para que Ceará e Imperatriz não ganhem seus jogos. O time maranhense recebe o ABC, sábado (14), às 20h, no estádio Frei Epifânio. A equipe cearense também joga em casa, contra o Sport, no Castelão, em Fortaleza, no domingo (15), às 15h30. Com 10 pontos, o Vitória é o quarto colocado do Grupo B. O Ceará soma oito e aparece em quinto lugar. O Imperatriz tem sete e está na sexta colocação.

Em outros estados, vários jogos serão realizados com portões fechados neste fim de semana. Duelos dos campeonatos gaúcho, mineiro, carioca e paulista, por exemplo, não terão público. A Libertadores teve a terceira rodada, com confrontros entre 15 a 21 de março, adiada. A decisão afeta sete times nacionais: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, São paulo, Internacional, Grêmio e Santos.

Com o decreto publicado neste sábado (14) pelo prefeito ACM Neto, que proíbe qualquer evento ou atividade para mais de 500 pessoas na cidade, a partir da próxima segunda-feira (16), o jogo do Vitória da próxima quarta (18), será afetado. A partida definirá o futuro do time na Copa do Brasil deve acontecer com portões fechados ou ser adiada. O duelo contra o Ceará está marcado para as 19h15, no Barradão.