Jogo entre Bahia e São Paulo será ensaio para a Copa América

A partida entre Bahia e São Paulo, nesta quarta-feira (29), às 21h30, na Fonte Nova, vai decidir o classificado para a fase quartas de final da Copa do Brasil e também será usada como ensaio do esquema de segurança para a Copa América, que vai ser realizada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. A tendência é que a Fonte Nova receba um bom público. Até a última parcial de ingressos, divulgada na terça-feira, mais de 32 mil bilhetes já haviam sido vendidos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o operacional vai ter início às 18h. O esquema montado prevê abordagem e bloqueios de vias no entorno da Fonte Nova, análise de droga e o uso de reconhecimento facial, novidade durante a próxima edição da Copa América - embora já ocorra nos jogos na Arena e no Carnaval de Salvador. Forças estaduais e federais de segurança, além de órgãos municipais, estarão envolvidas na operação.

Ao todo, a Fonte Nova vai receber cinco jogos da Copa América, quatro da fase de grupos e um das quartas de final. Entre os duelos mais procurados estão Argentina x Colômbia, no dia 15 de junho, e Brasil x Venezuela, no dia 18. Estes dois jogos estão com ingressos esgotados.

A Fonte Nova vai ser palco também de Equador x Chile, no dia 21 de junho, Colômbia x Paraguai, no dia 23. A partida das quartas de final será entre o 1º colocado do grupo C e o 3º do grupo A ou B, no dia 29 de junho.