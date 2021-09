Jogo entre Brasil e Argentina é cancelado após Anvisa invadir gramado

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) informou que o jogo entre Brasil e Argentina, na Neo Química Arena, neste domingo (5), foi suspenso após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária invadir o gramado para retirar quatro atletas que entraram ilegalmente no país. A informação do cancelamento do jogo foi confirmada pela Conmebol.

O goleiro Emiliano Martínez, o zagueiro Buendia, o zagueiro Romero e o volante Lo Celso, que atuam na Inglaterra, omitiram que estiveram no país bretão nos últimos 14 dias. A lei brasileira determina quarentena obrigatória para viajantes que vieram deste país.

Antes da ação, o órgão emitiu uma nota apontando "risco sanitário grave, e por isso orientou às autoridades em saúde locais a determinarem a imediata quarentena dos jogadores, que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro".

Segundo a Anvisa, os quatro jogadores declararam não ter passagem por nenhum dos quatro países com restrições nos últimos 14 dias — entre eles a Inglaterra. Os viajantes chegaram ao Brasil em voo de Caracas/Venezuela com destino a Guarulhos. Porém, notícias não oficiais chegaram à Agência dando conta de supostas declarações falsas prestadas por tais viajantes.

A CBF intercedeu junto ao Governo Federal em apoio à Conmebol e à AFA e tinha como garantido um acordo com as autoridades, tanto que os argentinos escalaram como titulares três dos quatro que vieram da Inglaterra a menos de 14 dias.