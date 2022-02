Jogo entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias deixa Salvador e será no Rio de Janeiro

Salvador não será mais sede do jogo entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A nova sede da partida, no dia 24 de março, às 20h30, é o Maracanã, no Rio de Janeiro.



O confronto estava previsto para ser na Arena Fonte Nova, mas as restrições de público vigentes na Bahia fizeram a CBF alterar o local. Atualmente, um decreto do governo do estado limita a capacidade dos estádios baianos ao máximo de 1.500 torcedores.



"Queremos estar cada vez mais próximos do torcedor. Ainda mais para esse jogo que será o último no Brasil antes da Copa do Mundo. Respeitamos e entendemos as restrições vigentes em Salvador, mas é nosso desejo atuar para o maior público possível dentro das normas sanitárias", disse Juninho Paulista, coordenador da seleção.

Nos bastidores, a mudança já era esperada, após o governador Rui Costa demonstrar que não pretende aumentar a capacidade dos estádios substancialmente a curto prazo, como queria a CBF.

A oficialização, no entanto, ocorreu no limite do prazo que a confederação tinha para informar à Conmebol o local da partida. O decreto atual nos estádios da Bahia é válido até 2 de março. No Rio, 100% da capacidade de público está liberada.

O Brasil não joga no Maracanã em Eliminatórias desde outubro de 2008, quando empatou sem gols contra a Colômbia. "Jogar no Maracanã também nos possibilita uma logística melhor de treinamentos e deslocamentos. Vamos utilizar a Granja Comary durante toda a preparação", afirmou o coordenador.



Classificado por antecipação para a Copa, o Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas e vai encerrar sua participação em 29 de março, contra a Bolívia, na cidade de La Paz.