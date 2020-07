Jogo entre infectados e não infectados pela covid é cancelado

Uma partida de futebol foi cancelada na Espanha por um motivo nada comum. Ao invés da tradicional rivalidade dos ‘com camisa e sem camisa’, um jovem resolveu organizar um jogo entre ‘infectados e não infectados com a covid-19’. O duelo estava marcado para essa segunda-feira (20), na cidade de Mendillori, que fica a quase 400km da capital Madri.

O rapaz de 23 anos foi identificado pela Polícia Municipal de Pamplona e acusado por não cumprir Portaria Municipal sobre conduta cívica. Por isso, pode pagar uma multa de até 3.000 euros. O evento foi organizado pelas redes sociais. As informações são da rádio espanhola Cardena SER.

Ele já havia sido denunciado no mês passado por organizar uma festa em um lago da cidade. A reunião, segundo a rádio, contou com a presença de centenas de pessoas na época, mesmo com a pandemia do novo coronavírus.