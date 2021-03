Jogo entre Juazeirense e Unirb pelo Campeonato Baiano é adiado

O jogo entre Juazeirense e Unirb, válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, foi adiado em uma semana. Nesta terça-feira (30), a Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou que o duelo, que estava marcado o próximo domingo (4), agora será realizado no dia 11 de abril.

Apesar da mudança de data, a partida está mantida para acontecer no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, e no mesmo horário, às 16h. A remarcação foi feita após um pedido da equipe anfitriã, com anuência do Unirb. De acordo com o time mandante, o local do confronto estará sofrendo adequações no dia originalmente determinado pelo calendário do torneio.

A Juazeirense é a atual líder do Baianão, com 13 pontos. Já o Unirb, caçula da competição, ocupa a 5ª colocação, com sete pontos. É a mesma quantidade do Vitória da Conquista, que fecha o G4, mas aparece atrás pelos critérios de desempate.