'Jogo muito disputado e equilibrado', avalia técnico do Vitória

O Vitória passou aperto diante do Tombense na noite desta terça-feira (6). Depois de estar vencendo por dois gols, o rubro-negro permitiu que o adversário, mesmo com um jogador a menos, diminuísse o marcador e que o pressionasse no final do jogo. Roger Carvalho foi expulso no começo do segundo tempo. Apesar do sufoco, o Leão venceu por 2x1, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Após o apito final o técnico Léo Condé avaliou o desempenho da equipe. "Jogo bem característico de Série B. Muito disputado, muito equilibrado, que se alternou. Em alguns momentos o Vitória foi melhor, em outros o adversário teve volume de jogo. A gente teve dificuldade com o campo no começo, mas começou a se assentar na partida, encaixar contra-ataques, criar oportunidades de gol. Em uma dessas a gente foi feliz e fez 1x0. Ao mesmo tempo, nossa marcação não estava 100% encaixada, o adversário ainda conseguia chegar na nossa meta. No intervalo conseguimos fazer alguns ajustes de marcação. Fizemos o gol de pênalti e continuamos com bom volume".

O comandante rubro-negro lamentou a soberania do rival no final da partida, mas valorizou a vitória longe de Salvador. "Infelizmente, no final do jogo, a gente acabou atraindo a equipe deles para nosso campo e teve dificuldade na saída. Acabou complicando um jogo que poderia ter sido mais fácil. De qualquer forma, vitória muito importante em uma competição tão difícil como a Série B", afirmou Léo Condé.

Apesar das falhas apresentadas pelo Vitória diante do Tombense, o desempenho da equipe como um todo agradou o treinador. "Eles pressionaram e passamos a ter dificuldade. Em um erro, talvez até uma falta de fair play, que o jogador bateu lateral e ele já pressionou, eles acabaram fazendo o gol ali. Dificultou bastante um jogo que poderia ter sido fácil. Mas saio bastante satisfeito. O jogo não é feito de 20 minutos finais. É feito de um todo. E esse todo o Vitória foi merecedor".

Léo Condé também comentou a retomada do esquema com três zagueiros, adotado anteriormente no empate em 1x1 com o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, na 9ª rodada. Diante do Tombense, o atacante Zé Hugo começou entre os reservas e o zagueiro João Victor reforçou a defesa.

"É uma alternativa que a gente tem em razão da característica de alguns atletas que a gente tem. Nos oferece essa possibilidade de ser uma equipe equilibrada tanto ofensivamente, quanto defensivamente. Então a gente pode utilizar o esquema se entender que o jogo possa encaixar essa maneira de jogar. É importante. Com o andamento da competição as equipes se estudam muito, e você ter plataformas de jogo diferente é um fator que pode ser positivo para a gente".

Com o resultado diante do Tombense, o Vitória somou 25 pontos e se garantiu na liderança da competição até o final da 11ª rodada sem depender de nenhum outro resultado. O Vitória volta a campo no domingo (11), às 18h, quando recebe o Criciúma, no Barradão, em partida válida pela 12ª rodada da Série B.