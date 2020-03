Jogos do Brasil nas Eliminatórias são adiados por causa do coronavírus

O caminho para a Copa do Mundo se tornou mais longo. Só que não apenas para o Brasil. Foi para todo o mundo. Nesta quinta-feira (12) a Fifa confirmou o adiamento das duas primeiras rodadas das eliminatórias Sul-Americanas por conta da pandemia do COVID-19, o coronavírus, que assola todo o mundo. A informação foi divulgada pelo site GloboEsporte.com.

A estreia do Brasil na competição estava marcada para o próximo dia 27 de março, na Arena Pernambuco. Cinco dias depois, o Brasil viajaria até Lima, capital do Peru, para enfrentar a seleção local e reeditar a finalíssima da última Copa América.

Na tarde da última quarta-feira (11), a Conmebol já havia admitido a possibilidade de adiamento e chegou a consultar as 10 entidades sul-americanas de futebol sobre o cancelamento das duas primeiras rodadas das eliminatórias, marcadas para os dias 26, 27 e 31 de março.

A maioria se mostrou favorável, mas, em nota a entidade sul-americana afirmou que a Fifa é a responsável por bater o martelo e comunicar a decisão. Nem Fifa nem Conmebol confirmaram a informação até o momento.

Ingressos

Os ingressos para o jogo entre Brasil e Bolívia, na Arena Pernambuco, começaram a ser vendidos na quarta-feira. A apresentação dos 24 convocados pelo técnico Tite estava agendada para o dia 23 de março, em Recife.

Além das Eliminatórias, o Brasil também tem em seu calendário de 2020 a disputa da Copa América - competição pela qual defende o título. Neste ano, a Competição acontecerá na Argentina e na Colômbia.

A estreia da seleção será contra a Venezuela e está marcada para o dia 14 de junho, em Cali. O segundo jogo será contra o time Peruano, no dia 18, em Medellín. As duas partidas seguintes acontecem em Barranquilla contra Catar e uma das donas da casa, a Colômbia. No último jogo da primeira fase o Brasil viaja até Bogotá para enfrentar o Equador no dia 1º de julho. Todas as partidas são em cidades colombianas.