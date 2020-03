Jogos do Campeonato Espanhol serão sem torcida por 2 semanas

O Campeonato Espanhol é mais uma competição afetada pelo surto de coronavírus. Nesta terça-feira (10), a La Liga, responsável, pela organização do torneio, anunciou que a primeira e a segunda divisões nacionais terão seus jogos disputados sem a presença de público nas próximas duas semanas.

"Segundo informações do Conselho Superior de Esportes (CSD, na sigla em espanhol), a primeira e segunda divisão do Campeonato Espanhol serão disputadas a portas fechadas, a partir de hoje (10 de março) e pelo menos nas próximas duas semanas", disse a Liga em um comunicado oficial.

"La Liga continuará em contato permanente com o Ministério da Saúde e o CSD para seguir suas recomendações e/ou decisões, priorizando a saúde dos torcedores, jogadores, funcionários dos clubes, jornalistas etc. devido à crise do Covid-19", acrescentou.

O primeiro compromisso sem torcida será o duelo entre Eibar e Real Sociedad, que estava marcado para 16 de fevereiro, mas precisou ser adiado para esta terça-feira. O torneio terá as 28ª e 29ª rodadas disputadas nesse período, depois sendo pausado em função das Datas Fifa para compromissos das seleções nacionais, sendo retomado no fim de semana dos dias 4 e 5 de abril.

Nessas jornadas, o Real Madrid está previsto para jogar duas partidas como mandante, contra Eibar e Valencia. Líder do campeonato, o Barcelona fará um jogo em casa, diante do Leganés. Na próxima semana, o time também jogará sem a presença do seu torcedor, no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, diante do Napoli. Outro jogo de peso afetado será o clássico entre Sevilla e Betis, que está agendado para o próximo domingo, no Estádio Ramon Sanchez Pizjuan.

O anúncio veio depois que a liga foi informada pelo governo espanhol de uma série de medidas preventivas que estavam sendo implementadas para ajudar a conter a propagação do vírus.

O Ministério da Saúde da Espanha anunciou na última segunda-feira um aumento acentuado nos casos de coronavírus em Madri e seus arredores e disse que todas as escolas da região fecharão por duas semanas a partir desta quarta. Havia mais de 1 200 casos confirmados na Espanha na segunda, com 28 mortes.

A decisão de proibir a presença de público em jogos do Campeonato Espanhol ocorreu um dia depois que a Itália disse que o esporte no país, incluindo jogos do Campeonato Italiano de futebol e eventos preparatórios para a Olimpíada de Tóquio, estão suspensos até 3 de abril.