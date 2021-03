Jogos do Carioca são proibidos na cidade do Rio a partir de sexta

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (22) que jogos do Campeonato Carioca estarão proibidos na cidade. O veto acontecerá entre a próxima sexta-feira (26) e o dia 4 de abril, enquanto estiver válido o novo decreto muncipal de restrições para conter a propagação do novo coronavírus.

Desta forma, Maracanã, Nilton Santos, São Januário, Moça Bonita e demais estádios estão vetados de serem utilizados durante o período. A nova medida, que será publicada na terça-feira (23), só autoriza a funcionar os serviços essenciais.

Antes da paralisação, haverá a 5ª rodada do Carioca, que tem partidas programadas de terça (23) até quinta-feira (25).Já durante o período de suspensão, aconteceriam outras duas rodadas. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro ainda não se pronunciou.

Para que não sejam necessárias alterações na tabela da competição, o torneio estadual pode ser remanejado para outros municípios onde não há decretos em vigor, como Volta Redonda, Nova Iguaçu, Bacaxá e Saquarema.