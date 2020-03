Jogos Olímpicos podem ser realizados entre março e abril de 2021

Após adiar, oficialmente, a Olimpíada para 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional (COI) está em uma situação complicada: encontrar uma nova data para o evento. Uma força-tarefa foi montada para decidir o momento mais adequado para a realização do evento e o plano é que isso seja divulgado em três semanas. Mas, segundo a imprensa japonesa, a solução já foi encontrada.

O plano seria remarcar a edição de Tóquio para ser disputada entre março e abril de 2021. De acordo com os jornais locais, o período seria favorável por ter disponibilidade do calendário. Quando divulgou o adiamento da Olimpíada, o COI e os organizadores do Japão concordaram que ela aconteceria até a primaveira (do hemisfério norte, outono no Brasil).

O jornal japonês Nikkei afirma que o Comitê só tomará sua decisão final após consultar os organizadores japoneses e as federações esportivas envolvidas.

Segundo o COI, todos os atletas que se classificaram para as Olimpíadas de Tóquio 2020 terão suas vagas mantidas para 2021. A entidade também informou que a quantidade de vagas reservadas para cada esporte nos Jogos permanecerá a mesma no próximo ano.