John Wick 4 é confirmado e ganha data de estreia

John Wick 4 chegará aos cinemas no dia 21 de maio de 2021, anunciou a Lionsgate nesta segunda-feira, 20. O comunicado foi feito por meio de uma mensagem de texto para os fãs. As informações são da revista Variety.



"Você serviu. Você estará de serviço. John Wick: O capítulo 4 está chegando - 21 de maio de 2021", diz o texto. Outros detalhes sobre a sequência ainda não foram divulgados.

(Divulgação)

Parabellum, o terceiro capítulo da franquia de ação, estreou no último fim de semana com números bem melhores do que os anteriores John Wick, de 2014 (US$ 14,4 milhões) e John Wick 2, lançado em 2017 (US$ 30,4 milhões).Impulsionado por críticas positivas, o filme superou as expectativas e bateu US$ 57 milhões em 3.850 cinemas na América do Norte. Isso foi suficiente para acabar com o reinado de Vingadores: Ultimato.Em Parabellum, Keanu Reeves volta como o ex-matador de aluguel que se encontra fugindo de assassinos. O ex-dublê e agora diretor Chad Stahelski comandou o filme, escrito pelo criador das séries, Derek Kolstad. Halle Berry e Laurence Fishburne também estão no longa.