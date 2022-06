Johnny Depp comemora vitória sobre Amber Heard: 'o júri devolveu minha vida'

Johnny Depp se manifestou publicamente sobre a condenação de sua ex-mulher Amber Heard, após a conclusão do julgamento nesta quarta-feira (1º). Em comunicado, o ator comemorou a decisão do júri de que Amber teria lhe difamado.

"Há seis anos, minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas mais próximas a mim, e também a vida das pessoas que por muitos e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim foram mudadas para sempre... E seis anos depois, o júri me deu minha vida de volta. Recebo isso com humildade verdadeira", escreveu Johnny.

Por decisão unânime, o júri entendeu que Heard tratar Depp como "abusador sexual" no artigo publicado pela atriz no jornal Washington Post, mesmo sem citar Depp, era malicioso e difamatório. Foi determinado que a atriz deve pagar 15 milhões de dólares a Depp, valor que acabou reduzido para US$ 10,35 milhões por conta do limite legal no estado. Já ele deve pagar 2 milhões de dólares à ex-mulher, por declarações do seu time legal.

"Desde o início, o objetivo de trazer este caso era revelar a verdade, independentemente do resultado. Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso", acrescentou.

Heard também foi às redes sociais para comentar sobre o caso. A atriz se diz extremamente desapontada. "Estou de coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para enfrentar o poder e influência desproporcionais do meu ex-marido. Estou ainda mais decepcionada o que este veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso", declarou.