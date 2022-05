Johnny Depp não estará nos próximos filmes de Piratas do Caribe

Os próximos filmes da franquia Piratas do Caribe podem não ter a participação de Johnny Depp, que ficou conhecido pelo personagem capitão Jack Sparrow. Em entrevista ao jornal The Sunday Times, Jerry Bruckheimer, produtor dos filmes, informou que os planos para o futuro da franquia não incluem o ator.

Segundo Bruckheimer, Johnny Depp não vai aparecer em nenhum dos dois próximos filmes de Piratas do Caribe, que já estão na fase de desenvolvimento de roteiro. Porém, o diretor ressaltou que "o futuro ainda está para ser decidido". Depp foi o protagonista durante todos os filmes até então e sua última aparição foi em 2017, em A Vingança de Salazar.

Devido à batalha judicial que o ator está enfrentando contra sua ex-mulher Amber Heard, Jack Whigham, agente do artista, informou que quando Depp foi vetado do sexto longa da franquia ele perdeu um contrato de US$ 22,5 milhões - equivalente a R$ 112 milhões.

Ainda durante a entrevista, Jerry Bruckheimer revelou que Margot Robbie deve entrar para o elenco dos próximos filmes de Piratas do Caribe. Ela não só protagonizará a franquia, como também entrará no projeto como produtora executiva. Deverá ser o segundo encontro da próxima Barbie com a roteirista Christina Hodson, com quem trabalhou em Aves de Rapina.