Johnny Hooker faz dois shows em Salvador com Batekoo e Afrocidade

O cantor pernambucano Johnny Hooker volta a Salvador para apresentar a turnê Coração. A novidade é que serão dois shows, nos quais o cantor vai contar com convidados na abertura. No dia 24 de maio, a abertura e o encerramento fica por conta da Batekoo. No dia 25, a abertura será comandada pelo Afrocidade. Mais uma vez, a apresentação acontece no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 21h.

Leia também:

Afrocidade faz mistura potente e dançante para denunciar opressões

“Tocar em Salvador é sempre maravilhoso, porque é uma cidade irmã de Recife, onde eu nasci. É uma terra alegre, quente e afetuosa, como todo o Nordeste, e tem uma efervescência cultural, uma energia intensa e passional que me inspirou muito nesse segundo álbum”, afirmou Johnny.

Esta será a sétima apresentação do artista na capital baiana. O repertório, além dos sucessos Flutua, Corpo Fechado e Caetano Veloso, traz hits do seu primeiro disco, Eu Vou Fazer uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!, como Volta, Amor Marginal e Alma Sebosa.

Com “Coração”, álbum lançado em 2017, o artista reuniu um público de mais de 100 mil espectadores, em 60 apresentações pelo Brasil, Portugal, Espanha e Alemanha. Indicado a Melhor Álbum na categoria Canção Popular, no Prêmio da Música Brasileira 2018, o disco mistura ritmos brasileiros, como samba, brega, frevo, guitarrada e axé, numa reafirmação identitária do próprio país. Nas palavras de Johnny Hooker, “é como se o ‘Cinema Transcendental’, de Caetano Veloso, e o ‘Young Americans’, de David Bowie, tivessem um filho no Recife”.

O show já foi apresentado na capital baiana em junho deste ano. A turnê ainda irá passar por mais seis cidades e se despede do Brasil em junho, com encerramento em Lisboa (Portugal), dia 6 de julho.

Serviço

O QUÊ: Johnny Hooker – show de despedida da turnê “Coração”

QUANDO: 24 e 25 de maio (sexta e sábado), às 21h

ONDE: Largo Tereza Batista (Rua Gregório de Matos, 06 - Pelourinho)

QUANTO: R$ 60 / R$ 30 – 1º Lote

Vendas: No site da Sympla