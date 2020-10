Johnson & Johnson anuncia aprovação do contrato para vacina contra a covid-19

A empresa Johnson & Johnson anunciou neste sábado (10) que a Comissão Europeia (CE) aprovou um contrato de compra antecipada de 200 milhões de doses de sua candidata à vacina contra a covid-19. As empresas farmacêuticas Janssen fornecerão as doses após aprovação ou autorização dos órgãos reguladores covid-19 para os Estados-membros da UE.

"A pandemia da covid-19 continua a ameaçar as comunidades no mundo todo e temos a responsabilidade de garantir o acesso à nossa vacina para a covid-19 o mais rápido possível. Apreciamos o apoio da Comissão e dos Estados-membros para a nossa candidata à vacina para a COVID-19 e esforços de desenvolvimento”, afirmou Paul Stoffels, M.D., Vice Chairman of the Executive Committee and Chief Scientific Officer, Johnson & Johnson.

Este contrato ocorre após a conclusão de conversas exploratórias com a CE. A Empresa está em discussões contínuas com outras partes interessadas, incluindo governos nacionais e organizações globais, como parte dos esforços para cumprir seu compromisso de tornar a sua candidata à vacina acessível em todo o mundo, desde que ela tenha um bom perfil de segurança, seja eficaz e receba aprovação ou autorização dos órgãos reguladores.

Independentemente do contrato com a CE, como parte do compromisso mais amplo da Empresa de responder à pandemia da covid-19, a Johnson & Johnson também anunciou planos de destinar até 500 milhões de doses de vacina aos esforços internacionais para garantir o acesso aos países de renda mais baixa, com a entrega começando no meio do próximo ano após a aprovação ou autorização dos órgãos reguladores.

A Johnson & Johnson está desenvolvendo e testando a vacina candidata da Janssen para a covid-19 e avaliando um regime de dose única na Fase 3 do estudo central, de larga escala, em múltiplos países (Ensemble), iniciado em setembro. Um segundo estudo de Fase 3 com um regime de duas doses está planejado para começar no final do ano.

A pesquisa da vacina da Janssen para a covid-19 potencializa a tecnologia AdVac® da Janssen. A mesma tecnologia foi usada para desenvolver o regime da vacina para o Ebola aprovada pela CE e é a base para as vacinas candidatas para o HIV, RSV (vírus sincicial respiratório) e Zika. Até o momento, mais de 100.000 indivíduos foram vacinados com uma vacina com base na AdVac® da Jenssen. "Baseados no nosso entendimento da estabilidade de nossas vacinas, prevemos que nossa vacina candidata para a covid-19 será compatível com os canais de distribuição normais, sem a necessidade de nova infraestrutura de distribuição", afirma a empresa.