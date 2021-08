Joia da base será a novidade do Bahia contra o Grêmio

Ainda sob o comando interino do técnico português Bruno Lopes, o Bahia segue a preparação para o duelo contra o Grêmio, marcado para este sábado (21), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Na manhã desta quinta-feira (19), o elenco fez o último trabalho antes do embarque para a capital gaúcha.

Na Cidade Tricolor, o técnico Bruno Lopes fez um trabalho tático, onde montou a equipe que será titular diante do Grêmio. A novidade ficou por conta do garoto Raí, relacionado pela primeira vez no time principal.

Raí tem 19 anos e chegou ao Bahia em abril após chamar a atenção do tricolor atuando pelo Fluminense do Piauí. O jogador estava integrado ao time de transição. Ele vivia a expectativa de ser titular do time sub-23 no confronto com o Red Bul Bragantino, mas foi puxado pelo português para o grupo de cima.

Além dele, estão com o grupo o volante Pablo e o lateral-esquerdo Mayk. O segundo reforça o tricolor já que Juninho Capixaba não poderá atuar por estar no Bahia emprestado pelo Grêmio.

Por outro lado, Bruno Lopes poderá contar com Rossi. O jogador cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-GO e volta a ficar a disposição.

Depois do treino a delegação do Bahia seguiu viagem para Porto Alegre. Nesta sexta-feira (20), o time faz o último treino antes do confronto com o Grêmio. A partir da próxima semana, o tricolor passará a ser dirigido pelo argentino Diego Dabove, técnico recém contratado.