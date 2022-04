Joia do Barcelona comemora gol como CR7 e é censurado pelo clube

COMEMORAÇÃO CENSURADA! ❌



Fermín López, da base do Barcelona, fez um golaço de bicicleta na final da "Divisió D'honor" e comemorou com o famoso "SIIIIIIU", de Cristiano Ronaldo.



O Barça não gostou e censurou a comemoração na publicação do gol em suas redes sociais.



????️: BarçaTV pic.twitter.com/doE9QoqEdh