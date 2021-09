Joia do PSG e mais 4 são expulsos de equipe da Holanda após festa

O meia Xavi Simons, promessa das categorias de base do Paris Saint-Germain, e mais quatro jogadores foram expulsos da concentração da seleção da Holanda sub-19. Segundo o jornal local De Telegraaf, o motivo foi uma festa com mulheres no hotel onde a delegação está hospedada.

Segundo a publicação, a farra aconteceu no quarto de Ar'jany Martha, do Ajax, e Mimeirhel Benita, do Feyenoord. Simons, assim como Ünüvar e Hillen, dupla do Ajax, teriam ido ao local depois de perceberem uma música alta enquanto jogavam videogame. Eles foram ver o que estava acontecendo e, lá, o quinteto foi flagrado pela comissão técnica.

Ainda de acordo com o De Telegraaf, os jogadores foram expulsos após uma reunião por desrespeitarem o protocolo de prevenção à covid-19. Solomon Bonnah (RB Leipzig), Youri Regeer (Ajax) e Emanuel Emegha (Sparta Rotterdam) teriam dito ao treinador Bert Konterman que expulsar Simons, Ünüvar e Hillen seria injusto, mas o técnico se mostrou irredutível.

Os cinco, inclusive, não participaram da derrota por 3x0 para a Itália, em amistoso na última segunda-feira (6), em Katwijk.

"Martha, Benita, Unuvar, Hillen e Simons quebraram a bolha do time e, portanto, foram devolvidos aos seus clubes. Para evitar o contágio dentro das seleções, existem protocolos", disse um porta-voz da seleção holandesa sub-19 ao De Telegraaf.

Hoje aos 18 anos, Xavi Simons foi contratado pelo PSG em 2019, após o jovem se destacar nas categorias de base do Barcelona. Ele é apontado como uma joia do time francês.