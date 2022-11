Jojo Todynho assina divórcio e faz festa: "Vou comemorar meu renascimento"

A cantora e apresentadora Jojo Todynho, de 25 anos, está oficialmente solteira. A artista assinou seu divórcio com militar Lucas Souza nesta quinta-feira (3) e, para comemorar a separação, fez uma festa de Halloween. O casal terminou o casamento no último dia 29, com o militar divulgando uma mensagem sobre a decisão. Antes disso, no dia 8 de outubro o Lucas havia feito um anúncio do fim do casal, que pegou Jojo de surpresa, mas logo depois reatou com a cantora. Jojo e Lucas oficializaram a união em 29 de janeiro deste ano, após cinco meses de namoro.

"Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já me decepcionei tanto. Já estou acostumada a me decepcionar, ser a vilã e ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil", disse em seu perfil no Instagram.

Jojo desejou felicidades ao ex, mas também fez críticas ao rapaz que já foi visto em baladas acompanhado de mulheres. "O Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás", completou.

Apesar de decepcionada, a artista não 'ficou de luto' e promoveu em sua casa a festa do 'renascimento'. Para a comemoração ela encomendou um macacão cheio de recortes laterais. "Para celebrar esse momento de muito aprendizado na minha vida, hoje renasce uma nova mulher, uma nova Jordana. E é por isso que hoje estou fazendo 'Halloween Fantasy do Divórcio: A Festa'. Vou comemorar meu renascimento porque botei o meu cropped e reagi", concluiu.