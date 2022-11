Jojo Todynho confirma que fará bariátrica: 'Desejo partiu do meu coração'

Jojo Todynho confirmou no Instagram nesta segunda-feira, 7, que fará uma cirurgia bariátrica. Ela era contra a operação, mas mudou de ideia após orientação médica.



A cirurgia bariátrica é um tratamento para a obesidade, que reúne um conjunto de técnicas de diminuição do estômago, destinada à redução de peso, quando as atividades físicas não causam mais efeito, necessitando de uma intervenção médica.



A cantora decidiu realizar o procedimento há alguns meses para prevenir problemas de saúde. "Agora, meu metabolismo está muito bom e eu não sinto nada, não tenho dor porque hoje eu só tenho 25 anos, mas sei que, daqui um tempo, isso pode me dar problemas", disse.



Jojo, que mudou sua visão sobre a ideia de cirurgia bariátrica, disse que a operação foi "um desejo que partiu de seu coração". "Acho que nunca é tarde para olhar as coisas de outra forma, outro ângulo e melhorar. Porque, o que você não sente agora, respinga lá na frente", completou.



Ela ainda não sabe quando realizará a operação e, segundo ela, os médicos ainda procuram "o melhor método" para a bariátrica. "Existem vários", pontuou.



A vencedora da 12ª edição de A Fazenda não pretendia contar tão cedo sobre a cirurgia, e decidiu se pronunciar após a informação vazar na imprensa.



Recentemente, Jojo terminou seu casamento com Lucas Souza, que durou menos de um ano. Ela chegou a dar uma festa para celebrar o divórcio.