Jojo Todynho desbanca Biel, Stéfani e Lipe e leva R$ 1,5 milhão em 'A Fazenda 12'

A cantora Jojo Todynho conseguiu 52,54% da aprovação popular para se tornar a grande campeã do reality show "A Fazenda 12". A final do programa foi realizada na noite desta quinta-feira (18). A funkeira superou os finalistas Lipe, Stéfani e Biel para levar R$ 1,5 milhão para casa.

"Obrigada, Deus, por ter me proporcionado isso aqui. Sou tão vitoriosa quanto você. Que Deus possa bradar com sua paz e sua bênção na casa de cada um que votou por nós, seja quem saiu, quem ficou em segundo, terceiro ou quarto. Que o Senhor possa abençoar e fazer morada no coração de cada um de vocês”, disse Jojo após a conquista do prêmio.

A votação da final do reality show acumulou mais de um bilhão de votos, número recorde da edição. O cantor Biel ficou na 2ª colocação, levando um carro para casa. Stéfani Bays ficou em 3º lugar e Lipe acabou na 4ª posição.

Nas redes sociais, um grande número de personalidades celebraram a vitória de Jojo Todynho, como a apresentadora Xuxa Meneghel e seu marido Junno Andrade, a apresentadora Sabrina Sato, a influenciadora Boca Rosa, o ator e ex-BBB Babu Santana, entre diversos outros nomes.