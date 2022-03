Jojo Todynho é primeira confirmada no Dança dos Famosos 2022

A cantora Jojo Todynho foi o primeiro nome confirmado para o elenco do Dança dos Famosos 2022. A artista foi anunciada na manhã desta segunda (21), durante o programa Encontro com Fátima Bernardes.

O quadro será comandado por Luciano Huck pela primeira vez, desde a saída de Faustão da Globo. Fátima explicou que os nomes começariam a ser divulgados, e que o primeiro seria revelado no programa. "Então é com muita alegria que a gente anuncia um nome que vai participar do Dança dos Famosos", disse.

Jojo afirmou que estar no quadro será um momento de superação, e que sempre quis fazer balé. "Como eu tinha muita energia, minha tia me colocou para fazer luta. Ela falou, 'você não tem perfil para fazer balé', então também vai ser uma realização pessoal", afirmou a artista. Ela comentou que, apesar da dança sempre ter estado em sua vida, ela pode ter dificuldade por ter mais intimidade apenas com samba e funk. "Se esquecer algum passo, dou uma improvisada... Se colar, colou. Vou falar a verdade, eu estou é com medo", completou.

A competição está prevista para começar no dia 3 de abril. Neste domingo (20), Luciano Huck revelou que outro nome do elenco seria divulgado na quinta-feira (24) e que todos os participantes estariam juntos no próximo domingo ( 27).