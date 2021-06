Jojo Todynho estreia como apresentadora de TV: 'Ansiosa para caramba!'

Vencedora de A Fazenda 12, a funkeira Jojo Todynho agora tem um talk show para chamar de seu: o Jojo Nove e Meia, no Multishow. O programa estreia nesta quinta-feira (17), 21h30, e vai receber Juliana Paes como primeira convidada.

É a primeria experiência dela como apresentadora de televisão:

"To com o c* na mão. Ansiosa para caramba!" Jojo revela algumas dificuldades que enfrentou ao topar esse desafio: "Ler TP [teleprompter, tela que exibe o roteiro para os apresentadores], ainda não estou no patamar Glória Maria, Fátima Bernardes. Diretor no ponto. É muita coisa".

O programa vai ter o jeito debochado e engraçado de Jojo como marca registrada. A funkeira disse que recebeu total liberdade do diretor Padu Estevão de se jogar e ser quem ela é. Segundo ela, a inspiração veio do extinto Programa do Jô, de Jô Soares.

"Sou muito fã desde pequena e me identifiquei porque ele é Jô. Não tinha como dar ruim, eu sou Jô duas vezes: Jojo. E agora eu mando até 'beijo da gorda'," conta.

Além disso, Jojo ressalta a importância da representatividade que é uma mulher negra e gorda ganhar destaque na televisão e ter seu próprio programa:

"A gente está quebrando esse tabu de que negro tem que trabalhar como doméstico da casa branca. Sou uma pessoa totalmente fora do padrão. Isso é muito importante para as pessoas verem que elas são capazes também."

Toda semana, Jojo recebe um novo convidado no programa para entrevistar sobre carreira e curiosidades da vida pessoal, além de conduzir quadros personalizados com muita zoeira. Entre eles estão Babu Santana, Gil do Vigor, Fabiana Karla, Gloria Groove, Joelma, Mumuzinho e Tati Quebra Barraco.

O ex-BBB21 Gil do Vigor é um dos convidados (divulgação Multishow) O ator Babu Santana também vai participar do programa (divulgação Multishow)

Além da apresentadora, participam do programa o influenciador Guto TV e DJ Taty Zatto, que comanda o som do estúdio. Serão oito episódios, exibidos toda quinta-feira, sempre às 21h30, com plateia virtual e cenário inspirado em Bangu —bairro carioca onde Jojo nasceu e foi criada.