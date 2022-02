Jojo Todynho ganha homenagem em aniversário: marido tatuou nome da cantora

A recém-casada Jojo Todynho ganhou uma surpresa do marido, Lucas Souza, de 21 anos, na véspera de seu aniversário. Em um jantar durante a lua de mel do casal, o oficial do Exército surpreendeu a amada com uma tatuagem. Nada mais, nada menos do que o nome de batismo da cantora se encontra agora na costela do rapaz. "Jordana Gleise" é o que está gravado na pele de Lucas.

A homenagem foi mostrada por Jojo nas redes sociais.

"Meu Deus essa surpresa pré-niver. Eu te amo, marido. Meu Deus ainda fez tatto com meu nome. Estou me tremendo toda, aí meu Deus", escreveu ela.

Assista ao vídeo:

Lucas organizou um jantar romântico para mulher na noite da última quinta-feira (10), véspera em que a cantora completa 25 anos.