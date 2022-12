Jojo Todynho manda indireta para Militão após valor baixo da pensão

Uma das polêmicas mais comentadas nas redes sociais ultimamente é a pensão que o jogador Éder Militão paga para a filha Cecília. A cantora Jojo Todynho, então, mandou uma indireta para o atleta da seleção brasileira durante o programa Central da Copa, da Globo.

A alfinetada foi após jogadores do Brasil serem filmados comendo carne com ouro avaliada em R$ 9 mil. A pensão que a filha de Militão recebia girava em torno de R$ 6 mil e gerou repercussão negativa para o zagueiro do Real Madrid. Atualmente, a Justiça determinou que a pequena recebesse R$ 27 mil.

No programa da Globo, Jojo Todynho comentou que não teria problema algum Militão gastar dinheiro com comidas caras e outros luxos, mas que a pensão da menina, que teve com a influenciadora Karoline Lima, deveria estar em dia.

"Se a pensão tiver em ordem, pode até morar com ouro", alfinetou.